مخرج مسلسل النهاية: فكرته تقوم على العدل الإلهي وطاقم عمل مصري أدى مشاهد الأكشن ..شاهد

كشف المخرج ياسر سامي، عن بعض تفاصيل مسلسله " النهاية " الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف المقرر عرضه في رمضان المقبل.









وقال ياسر سامي، أثناء مداخلة هاتفية عبر برنامج "القاهرة اليوم"، "إن تجربة تقديم دراما الأحداث المستقبلية هى الأولى من نوعها فى المنطقة بعد التخوف من هذه النوعية فترة طويلة، بالرغم من ارتباط الجيل الجديد بكل ما يحدث حول العالم".









وأضاف ياسر سامى أن كل ما تردد حول استعانة المسلسل بطاقم أجنبي لتصميم الجرافيك والمشاهد الاكشن أمر غير صحيح بل هو فريق عمل مصرى بالكامل، وهو شركة عمرو عاكف.









وأوضح ياسر سامي "العمل يكشف فكرة العدل الالهى واليقين به بأنه موجود دائما ولم يكن هناك أى نية مبيتة لتقديم أحداث تواكب الأحداث التى نعيشها حاليا، ولكن الصدفة وحدها كانت سببا فى العامل المشترك".









مسلسل " النهاية " واحد من المسلسلات التي تخوض السباق الرمضاني هذا العام، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة يوسف الشريف، وناهد السباعي، وعمرو عبد الجليل، ومحمد لطفي.