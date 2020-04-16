تباين اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16-4-2020‎

سجلت أسعار الذهب في السعودية تباين خلال تعاملات اليوم، الخميس، 16-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 181.60ريال سعودي بعد أن كان يسجل 181,42 ريال سعودي .





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.









يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (207.53 ريال سعودي) أي ما يعادل (55.20 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (190.24 ريال سعودي) أي ما يعادل (50,60 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (181.60ريال سعودي) أي ما يعادل (48.30 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (155.65 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,40 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (121.06 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.20دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.77 ريال سعودي) أي ما يعادل (27.60 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,454 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,717 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,453 ريال سعودي) أي ما يعادل (386.40 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (207,534 ريال سعودي) أي ما يعادل (55,199 دولار أمريكي)



