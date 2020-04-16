فى دقائق ..أسرع طريقة لتحضير التشيز كيك أحلى من المحلات

تبحثين عن طبق حلويات جديد تقدمينه لأسرتك أثناء الحجر المنزلى إليك طريقة تحضير حلوى التشيز كيك بطعم ومذاق مختلف على طريقة الشيف إلهام فتحى
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المقادير
٢ علبة بسكويت
١٠٠ جرام زبدة
٨ أكياس بسكويت أوريو أو أكثر بحسب الرغبة.
٣ مغلفات دريم ويب
٦ حبات جبنة كيري
علبة قشطة
طريقة التحضير
اطحني البسكويت وامزجيه فى الزبدة بعد طحنه وضعي الخليط في القالب وأدخليه الثلاجة.
قومي بخلط القشطة والجبن الكيري حتى تصبح كريمة هشة وأضيفي إليها قطع من الأوريو وضعي الخليط السابق من الكريمةعلى الطبقة الأولى من البسكويت المطحون في القالب و لتزيين سطح الكيكة يمكنك إستخدام النوتيلا فى تزين التشيز كيك