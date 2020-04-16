تباين اسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 16-4-2020‎

تباين في أسعار ذهب الإمارات للجرام، خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس، 16-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 177.41.درهم، بعد أن كان يسجل 177,13 درهم .







وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في الإمارات:





يتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم





وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (202.74درهم إماراتي ) أي ما يعادل (55.20 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (185.85 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (50.60 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (177.41درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 48.30 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (152.06 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (41.40 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (118.27درهم إماراتي ) أي ما يعادل (32.20دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (101.37 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (27.60 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,305 درهم إماراتي ) أي ما يعادل ( 1,717 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,419 درهم إماراتي ) أي ما يعادل (386.40دولار أمريكي)