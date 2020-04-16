صورة وتعليق.. ناهد السباعي تنعى أحمد دياب.. شاهد

نعت الفنانة ناهد السباعي الفنان أحمد دياب الذي وافته المنية مساء أمس عن عمر يناهز الـ75 عاما تاركا إرثا فنيا ضخما.









ونشرت ناهد السباعي عبر حسابها بإنستجرام، صورة للراحل وعلقت عليها، "‏البقاء لمن له الدوام وفاة الفنان أحمد دياب".









يذكر أن الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نعت الفنان الراحل أحمد دياب، الذي وافته المنية مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل عن عمر يناهز 75 عامًا.









وكتبت الصفحة الرسمية لـ نقابة المهن التمثيلية: «تنعي نقابة المهن التمثيلية .. الفنان /احمد دياب .. انا لله وانا اليه راجعون».









يذكر أن الفنان أحمد دياب، مواليد 9 أغسطس 1945، ورحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعدما قدم العديد من الاعمال الفنية المهمة على مدار مشواره الفني.



