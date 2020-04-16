شاهد أفخم سيارة في العالم لحماية الشخصيات المهمة

كشفت شركة كندية متخصصة في تصفيح وتعديل السيارات عن تطوير نموذج فاخر من سيارة lincoln navigator لحماية الشخصيات الهامة .





واكد الخبراء العاملين في هذه الشركة أن السيارة الجديدة التي تم تعديلها حصلت على تصفيح معدني وزجاج متين لحماية الركاب والسائق منطلقات البنادق الآلية ومن شظايا القنابل .

كما هذه السيارة مخصصة لحماية الشخصيات المعروفة وتتميز بأنها في غاية الفخامة والروعة فهي من ادخل مزينة بالجلد الطبيعي والكروم والخشب





كما أن تتمتع بمقاعد مريحة فيها ميزة التدليك وشاشات تعمل باللمس امام كل راكب يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام





وحصلت هذه السيارة على محركات توربينيه ب 6 أسطوانات وسعة 305 لتر وعزم 450 حصان ، وتعمل مع علب سرعة اوتوامتيكية ب10 مراحل .









ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق مع حلول النصف الثاني من العام الجاري بأسعار قد تصل إلى 150 ألف دولار وفقا للنسخة والميزات التي ستأتي بها.



