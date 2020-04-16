AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد أفخم سيارة في العالم لحماية الشخصيات المهمة

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة كندية متخصصة في تصفيح وتعديل السيارات عن تطوير نموذج فاخر من سيارة lincoln navigator لحماية الشخصيات الهامة .

واكد الخبراء العاملين  في هذه الشركة أن السيارة الجديدة التي تم تعديلها  حصلت على تصفيح معدني وزجاج متين لحماية الركاب والسائق  منطلقات البنادق الآلية  ومن شظايا القنابل .
 كما هذه السيارة مخصصة لحماية الشخصيات المعروفة  وتتميز بأنها في غاية الفخامة والروعة فهي من ادخل مزينة بالجلد الطبيعي والكروم والخشب 

كما أن  تتمتع بمقاعد مريحة فيها ميزة التدليك وشاشات تعمل  باللمس امام كل راكب يمكن من خلالها مشاهدة الأفلام 

وحصلت هذه السيارة على محركات توربينيه ب 6 أسطوانات وسعة 305 لتر وعزم 450 حصان ، وتعمل مع علب سرعة اوتوامتيكية ب10 مراحل .


 ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات في الأسواق مع حلول النصف الثاني من العام الجاري بأسعار قد تصل إلى 150 ألف دولار وفقا للنسخة والميزات التي ستأتي بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواصفات كاديلاك اسكاليد 2021 cadillac escalade الجديدة.. صور

رينو ميجان جراند كوبيه في مصر خلال شهرين .. اعرف الأسعار

بعد واقعة سيارة الشهامة .. سعر و مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

أفخم سيارة في العالم كراسيها تعمل بنظام التدليك ..فيديو

للرجال.. مرسيدس V - class تضيف لك بلاي ستيشن في سيارتها

شاهد.. افخم سيارة كهربائية مقدمة من كاديلاك

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد: فشلت في «تلبيس» زوجتي العقد بحفل الزفاف.. تفاصيل

عشرة العمر.. نهال عنبر تنعى الفنان أحمد دياب.. شاهد

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر

إسلام صادق يفجر مفاجأة عن عقد الشناوي مع الأهلي

حكم استبدال ذبيحة النذر بشراء لحوم

بعد 15 عاما.. رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر