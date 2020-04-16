خوذة ذكية للكشف عن كورونا بدبي.. تفاصيل

نشر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".









وأظهرت الصورة التي نشرها ضاحي خلفان، مشاركة العنصر النسائي في إدارة أمن المواصلات في دبي؛ باستخدام الخوذة الذكية للكشف عن كورونا.









وكان عدد من متابعي ضاحي خلفان كتبوا تعليقات إعجاب بالصورة ومنها " نسأل الله التوفيق للجميع في إنجاز أعمالهم وأن يجنبهم شر هذه الجائحة، اللهم هون على عبادك"، " يارب اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء"، " والله اثبتت الامارات تقدمها ونجاحها في شتى المجالات".









يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.









وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.