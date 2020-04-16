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مرأة

هنفطر ايه.. طعمية وبطاطس أحلى من المحلات وبطريقة غير تقليدية

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:31 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين
أصبح شغل النساء الشاغل فى ظل العزل المنزلي والبقاء فى البيت، هو اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم.

ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

طعمية إسكندراني محشية الشيف نجلاء الشرشابى

المقادير:

عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية:

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.

* ثم تقلى في الزيت وتقدم.


أصابع البطاطس بالجبن للشيف نجلاء الشرشابى


المقادير

1 كيلو بطاطس مقطعة أصابع
زيت للقلي

لتحضير صلصة الجبنة:
2 ملعقة كبيرة طحين
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
1 كوب حليب
½ كوب برش جبنة شيدر
½ كوب برش جبنة موزاريلا


طريقة التحضير

نقشر البطاطس ثم يقلي فى الزيت 
نضع الزبدة في وعاء النار ثم نضيف الدقيق ونستمر بالتحريك ثم نضيف الحليب ونتركه على النار  ثم برش الشيدر والموزاريلا ونطفئ النار ونحرك حتى تذوي الجبنة تمامًا .
نضع البطاطس في طبق التقديم


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