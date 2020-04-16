هنفطر ايه.. طعمية وبطاطس أحلى من المحلات وبطريقة غير تقليدية

وإغفالها

يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

طعمية إسكندراني محشية الشيف نجلاء الشرشابى

المقادير:

عجينة طعمية

بصل مكرمل

بقدونس مفروم

سجق مقطع صغير

شطة

هريسة

كزبرة حب

سمسم

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية:

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.

* ثم تقلى في الزيت وتقدم.

أصابع البطاطس بالجبن للشيف نجلاء الشرشابى







المقادير

1 كيلو بطاطس مقطعة أصابع

زيت للقلي



لتحضير صلصة الجبنة:2 ملعقة كبيرة طحين2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة1 كوب حليب½ كوب برش جبنة شيدر½ كوب برش جبنة موزاريلا





طريقة التحضير

نقشر البطاطس ثم يقلي فى الزيتنضع الزبدة في وعاء النار ثم نضيف الدقيق ونستمر بالتحريك ثم نضيف الحليب ونتركه على النار ثم برش الشيدر والموزاريلا ونطفئ النار ونحرك حتى تذوي الجبنة تمامًا .نضع البطاطس في طبق التقديم