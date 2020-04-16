هنفطر ايه.. طعمية وبطاطس أحلى من المحلات وبطريقة غير تقليدية

ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.
1 كيلو بطاطس مقطعة أصابعلتحضير صلصة الجبنة:
2 ملعقة كبيرة طحين
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
1 كوب حليب
½ كوب برش جبنة شيدر
½ كوب برش جبنة موزاريلا
نضع الزبدة في وعاء النار ثم نضيف الدقيق ونستمر بالتحريك ثم نضيف الحليب ونتركه على النار ثم برش الشيدر والموزاريلا ونطفئ النار ونحرك حتى تذوي الجبنة تمامًا .
نضع البطاطس في طبق التقديم
طعمية إسكندراني محشية الشيف نجلاء الشرشابى
المقادير:
عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم
طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية:
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة.
* ثم تقلى في الزيت وتقدم.
أصابع البطاطس بالجبن للشيف نجلاء الشرشابى
المقادير
1 كيلو بطاطس مقطعة أصابع
زيت للقلي
2 ملعقة كبيرة طحين
2 ملعقة كبيرة زبدة غير مملحة
1 كوب حليب
½ كوب برش جبنة شيدر
½ كوب برش جبنة موزاريلا
طريقة التحضيرنقشر البطاطس ثم يقلي فى الزيت
نضع الزبدة في وعاء النار ثم نضيف الدقيق ونستمر بالتحريك ثم نضيف الحليب ونتركه على النار ثم برش الشيدر والموزاريلا ونطفئ النار ونحرك حتى تذوي الجبنة تمامًا .
نضع البطاطس في طبق التقديم