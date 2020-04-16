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رياضة

شيكابالا ينعى شهيد الواجب محمد الحوفي بكلمات مؤثرة

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:41 ص
شيكابالا
شيكابالا
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ياسمين تيسير
نعى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم فريق الكرة الأول بالزمالك، شهيد الواجب محمد الحوفي الذي توفي أول أمس الثلاثاء، أثناء الاشتباك مع خلية إرهابية في منطقة الأميرية في القاهرة.

 
وكتب شيكابالا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "رحم الله شهيد الواجب المقدم محمد الحوفي، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".


يذكر أن شيعت أمس جثمان الشهيد محمد الحوفي شهيد الواجب الوطني إلى مثواه الأخير بحضور عدد من الأهالي ورجال الشرطة مرتدين الكمامات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.


كما شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة، الأربعاء، في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، في جنازة عسكرية مهيبة نظمتها مديرية أمن البحيرة. 


وشارك في الجنازة مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا ومساعد رئيس جهاز الأمن الوطني واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة واللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير، العام المساعد، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية، وقيادات الأمن بالمديرية.

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