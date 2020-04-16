بـ3 ملايين جنيه.. سعر سيارة BMW M3 كسر زيرو









يعاني السوق المصرية للسيارات حاليًا، من حالة تذبذب بسبب توقف حركة البيع والشراء بعد أزمة كورونا ما أدى إلى عدم تحديد أسعار سيارات المستعمل.









وأكد خبراء في مع مجال سوق السيارات المستعمل بان سيارة بي إم دبليو M3 موديل 2020، 3000 سي سي ,وصل متوسط سعر هذه السيارة بالسوق حاليا 3,250,000 مليون جنيه.

تتمتع هذه السيارة بمحرك سعة 3.3 لتر بعدد 6 سلندر والذي ينتج عن قوة 382 حصان مع عدد لفات 5000-6500

لديها ناقل حركة 8سرعات اوتوماتيكي ، بينما التسارع من 0 الى 100 كم خلال 4.2 ثانية و السرعة القصوى فانها تبلغ 250 كم / ساعة .





أما من الداخل حصلت السيارة على شاشة ملاحة جديدة بمقاس 8 بوصة في الكونسول الوسطي اما الطبلون الأمامي بزاوية انحناء في اتجاه السائق .





كما يوجد شاشة معلومات اخرى و عداد سرعة ذو تصميم رياضي ، الدركسون ذو تصميم ثلاثي يحتوي على ازرار من اجل التحكم في الشاشة و المسجل و خاصية البلوتوث و مثبت السرعة و مبدل الرسرعات خلف الدركسون .



