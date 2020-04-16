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مرأة

من مطبخك.. يمكنك تنظيف الشرايين والجسم من السموم

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:30 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين

تعانى من إرتفاع الكوليسترول والدهون فى الدم يمكنك اللجوء إلي مجموعه حيل سريعه تحميك من تراكم الدهون حول الشرايين وتنظيف الجسم من السموم بسرعه غير متوقعه يقدمها موقع برايت سايد

  • وصفة أوراق الكارى وبذور الكتان:
    7-8 أوراق كاري طازجة أو المجففة
    ملعقة من الجنزبيل

  • الطريقة:
    أغلى المكونات جيدا وقومى بتصفيتها وتركها جانبا حوالى 5 إلى 10 دقائق على نار هادئة ثم تناول المشروب كل صباح على معدة فارغة و يجب عليكِ القيام بذلك يوميا لبضعة أيام.
  • إليك مشروب سريع يحميك من تراكم الدهون حول الشرايين وتنظيف الجسم من السموم بسرعه غير متوقعه يقدمه موقع بولد سكاى الهندى.
  • وصفة الجنزبيل والثوم:
  • مكونات المشروب ..
  • 250 مل عصير الزنجبيل -
  • - 250 مل من هريس الثوم
  • -- 250 مل من عصير الليمون
  • - 250 مل خل التفاح
  • - - 5 ملاعق كبيرة عسل
  • طريقة تحضير الوصفة:

تخلط جميع المكونات باستثناء العسل، وتطهى على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة  وتحرك باستمرار ويرفع من النار  ويترك جانبا حتى يبرد تماما ثم أضيفي  العسل، وامزجى، واسكبيه في زجاجة نظيفة. يمكنك تخزين هذا المشروب في الثلاجة لمدة 1-2 شهر.

تناول ملعقة واحدة من هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة.

الثوم والعسل يقللان من ضغط الدم ومستوى الكوليسترول. الزنجبيل يمنع أمراض القلب. الليمون ينظم دقات القلب. خل التفاح الطبيعي يزيل السموم من الجسم.



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