من مطبخك.. يمكنك تنظيف الشرايين والجسم من السموم

تخلط جميع المكونات باستثناء العسل، وتطهى على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة وتحرك باستمرار ويرفع من النار ويترك جانبا حتى يبرد تماما ثم أضيفي العسل، وامزجى، واسكبيه في زجاجة نظيفة. يمكنك تخزين هذا المشروب في الثلاجة لمدة 1-2 شهر.

تناول ملعقة واحدة من هذا المشروب كل صباح على معدة فارغة.