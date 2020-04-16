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سيارات

سيارة جديدة من نوعها تعمل بالهيدروجين

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار

يعتقد البعض أن الحل الوحيد لتوليد طاقة الحركة في السيارات هي الوقود مثل البنزين أو الطاقة النظيفة  مثل الطاقة الشمسية وغيرها.

 

ولكن أكد العديد من الخبراء في مجال السيارات  أن هناك بعض السيارات الأخرى تعتمد على نوعية خاصة من الطاقة عبر تحويل الميثانول إلى هيدروجين.

 

ومن هذه السيارات هي سيارة جوم بيرت ناتالي وهي من إنتاج شركة ألمانية شهيرة " جوم بيرت" التي استطاعت أن تصدر طرازا هو الأول من نوعه.


 كما يعتمد التصميم على خلايا وقود الميثانول ليقوم بتحويل الميثانول إلى هيدروجين ومن ثم إلى طاقة كهربائية نظيفة.

 

كما أن مثل السيارات الكهربائية المتعارف عليها وتحتاج للشحن الدوري كلما فرغت البطارية عليك ملها بالغاز فقط

 

 وتتمته بكافة المواصفات الرياضية، مثل الأبواب التي تفتح للأعلى، والواجهة الأمامية الشرسة والأنيقة التي تعكس قدرات السيارة الخارقة، إلى جانب قفص مانع للانقلاب، وهيكل مكون من ألياف الكربون الخفيفة والصلبة.

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