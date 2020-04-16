نائب مستقبل وطن يطالب محافظ بورسعيد بالإفراج عن شحنات الملابس المُستعملة بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية

تقدم الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بطلب لمحافظ بورسعيد للإفراج عن شحنات الملابس المستعملة ، وذلك بشأن ما تم من وقف إجراءات الإفراج عن شحنات الملابس المستعملة الواردة إلى محافظة بورسعيد.





وأوضح النائب محمود حسين أن تجارة الملابس المستعملة تعد من أهم الأنشطة التجارية التي تتميز بها محافظة بورسعيد وتعد مصدرًا للجذب التجاري للمواطنين من المحافظات الأخري خاصة لأصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة ، هذا بجانب كونها مصدرًا للرزق الأساسي بل الوحيد لشريحة ليست بالقليلة من أبناء المحافظة .





جاء مطلب النائب عقب تقدم أحد عضوات مجلس النواب من خارج بورسعيد ببيان عاجل لتخوفها من شحنات الملابس المستعملة القادمة من اوروبا خشية أن تكون حاملة لفيروس كورونا ، وتم إيقاف إستكمال الاجراءات الخاصة بالإفراج عن بعض الشحنات من الملابس المستعملة بجمارك بورسعيد .





موضحًا ان ما ورد بالبيان الذي تقدمت به النائبة يجانبه الصواب من الناحية العلمية وغير متوافق مع تصريحات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة .









وتقدم الدكتور محمود حسين بمذكرة توضيحية الي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال وضح خلالها أن مدة شحن الملابس المستعملة من موطنها الأصلي تتخطي 15 يومًا حتي تصل لإحدي الموانئ المصرية وهي مدة كافية لموت أي فيروسات قد تكون وجدت علي هذه الملابس ، موضحًا ان الملابس المستعملة لا يتم الإفراج عنها الا بوجود شهادة معتمدة بإتمام عملية التبخير داخل الدولة المُصدرة ، كما أنه بمجرد وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم إجراء عملية تبخير إحترازي للتأكد من التخلص من أي فيروسات او ميكروبات او أفات .



