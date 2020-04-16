مارك مجدى يكتب: ارتجال سياسي و اقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي

قام الاتحاد الأوروبي منذ تأسيسه على مبدأ التضامن والتعاون بين الدول على الأعضاء ورفاهية شعوبها بدون حدود داخلية والعمل على النمو الاقتصادي المشترك.





مع تفجر ازمة الكورونا في أوروبا وقع تخبط كبير في اتخاذ القرارات تحت ضغط مواجهة انتشار الوباء و تفادي الخسارة الاقتصادية بقدر الممكن ولكن من الواضح ان الاتحاد الأوروبي كان يعاني من هشاشة داخلية كشفتها أزمة الكورونا. عندما تحولت إيطاليا البؤرة الاولى للفيروس، قامت عدة دول في الاتحاد بغلق حدودها مع إيطاليا خوفا من انتشار الفيروس كإجراء وقائي.





و بعدها تم غلق الحدود الداخلية بالكامل بين دول الشنغن مما يجعل الكثيرين ينظر للاتحاد كمنظومة فاشلة متخاذلة لا تعمل و تحول الجميع للعمل على المستوى المحلي لمواجهة الأزمة.





ما يلفت النظر في هذه الأزمة هو الارتجال الكبير في الأحداث واتخاذ القرارات والتصريحات ولدينا عدة أمثلة على مستوى الدول وعلى مستوى الاتحاد ككل.





يوم أحد الشهر الماضي استيقظت ألمانيا على خبر تصريحات رئيس وزراء ولاية هسين الألمانية بشأن انتحار وزير المالية للولاية قائلا

بسبب أزمة كورونا و تأثيرها السلبي على المال و الاقتصاد" كان الوزير يعمل نهار و ليلا لمواجهة الأزمة... كان قلق جدا على قدرة نجاح هذه المواجهة وإرضاء تأملات و تطلعات الشعب بالمساعدات المالية... لكن القلق و التخوفات تسببوا له في حالة قهر و قضوا عليه لأنه لم يجد مخرجا لهذة الأزمة .... كان محبط و تركنا...."





السؤال الصعب ما هى الرؤية و التوقعات المالية و الاقتصادية التي دفعت هذا الوزير للانتحار.





حتى هذة اللحظة لم تنكسر المنظومة الصحية في ألمانيا بنسبة وفيات 0.5% تعتبر الأقل في محيطها مقارنة بإيطاليا التي وصلت ل 10 %. و هذا بسبب أن ألمانيا تمتلك أكبر عدد أسرة للعناية المركزة في أوروبا.





و حسب موقع bloomberg المالي ان المستشارين الاقتصاديين بالحكومة الالمانية حذروا من ان المانيا قد تواجه أسوأ فترة ركود في تاريخها اكثر من الذي واجهته عام 2009 .





واذا ذهبنا الى ايطاليا البلد الاكثر تضرر في اوروبا نجد تصريحات حكومية متضاربة منذ بداية الازمة في تصريح منتصف الشهر الماضي لرئيس حزب الليغا اليميني ووزير الداخلية الأسبق و النائب البرلماني ماتيو سالفيني "أنه عندما تنتصر ايطاليا على وباء الكورونا و سنغلق نحن الحدود،" مشيرا الى دول الاتحاد التي اغلقت حدودها في وجه ايطاليا وبعد ان استغلت شركات أوروبية الموقف لتأخذ محل الشركات الايطالية.

الشهر الماضي في حوار صحفي قال النائب البرلماني الايطالي لويجي زاندا (منتمي لحزب الديموقراطي اليساري): "بما ان لن يتم منح اي قروض لنا بدون ضمانات من اجل تغطية العجز في هذة الازمة الراهنة دون التسبب في صعود الدين العام لدول. يمكننا وضع ممتلكات الدولة العقارية

على الاقل مقارات المؤسسات العامة و الوزارات و المسارح و المتاحف و المواني و المطارات المسجلين في ميزانية الدولة بقيمة ما يقرب من 60 مليار يورو.

وفي فديو على صفحتة على فيس بوك انتقد ماتيو سالفيني هذة الفكرة تماما قائلا:

"لبعض الاقتراحات نقول لا كاقتراح الزميل زاندا الذي اقترح ان نضع ممتلكات و ارث و المزارت السياحية الايطالية كا رهان للقروض من أوروبا... اذا كان هناك احد يفكر ان يقودنا حتى ينتهي بينا الحال كما حدث مع اليونان من قبل نقول لا...

في الايام الاخيرة اعترف كثير من القادة الايطالين ان الاتحاد الأوروبي "لا يعمل" منهم رئيس الجمهورية ماتاريلا و رئيس الوزراء جوزيبي كونتي و رئيس الوزراء الاسبق رومانو برودي (من حزب الديموقراطي اليساري) و اخرين... نحن الذين تم وصفنا بالفاشيين نقول هذا منذ سنوات و لم يسمع لنا احد"

كان سالفيني يقصد ازمة اليونان التي بدأت منذ عام 2008

عندما اتخذت واتخذت هذا المنحنى على مدار السنين الاخيرة مع

تدابير تقشفية بتفويض من الاتحاد الأوربي لخفض الإنفاق العام وزيادة الضرائب.

في منتصف الشهر صرحت كريستين لاجارد مديرة البنك الأوروبي، ان البنك الأوروبي يلحظ تفاقم كبير في افاق النمو على المدى القصير في منطقة اليورو و انتقدت حكومات منطقة اليورو بعدم تحركها بشكل أسرع وأقوى لاحتواء التأثيرات العالمية لوباء كورونا. بل وفجرت الspread او الفرق المالي الذي سياتي بالسلب ماليا على كثير من الدول خاصة دول جنوب اوروبا.

على صعيد اخر انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين الدول التي توقفت عن تصدير المعدات الطبية إلى دول أخرى أو ابتعدت عن المبادرة الأوروبية التي تقضي بمواجهة انتشار الفيروس وركزت كل مجهودتها على تحقيق المصلحة الوطنية .





و صرحت قائلة "اختارت بعض الدول الاهتمام بنفسها في وقت كانت أوروبا بحاجة إلى أن يكون بعضها متضامن مع بعض" و اضافت "ان التاريخ يسجل كل شيء ".











