علاء ميهوب: علاقتي بمجلس إدارة الأهلي جيدة ومن الصعب الخلاف مع الخطيب ..فيديو

كشف علاء ميهوب، نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة خلافه مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي؛ عقب رفضه تولي منصب في الجهاز الفني للفريق الأول.









وأكد علاء ميهوب، في تصريحات متلفزة بقناة "أون تايم سبورت"، أنه من المستحيل أن تحدث أزمة بينه ومجلس إدارة الأهلي؛ خاصة الكابتن الخطيب، موضحا أنه طلب عدة طلبات لتولي المنصب، ولكن الخطيب وجد أنه من الصعب تحقيقها.

















وأضاف علاء ميهوب، أن علاقته بالخطيب رائعة منذ أن كانا معا في الفريق وحتى الآن، مشيرا إلى أنه قابل الخطيب عقب تلك الواقعة وبحثا الأمر معا.









وتابع علاء ميهوب، أنه كان يطمئن على الخطيب يوميا أثناء تلقيه العلاج خلال الفترة الأخيرة في ألمانيا.