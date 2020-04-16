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فن

أنا غير مسئولة.. شيما الحاج تحرر محضرا لمنتحل شخصيتها.. تفاصيل

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:49 ص
شيما الحاج
شيما الحاج
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أحمد إبراهيم
هاجمت الفنانة شيما الحاج، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، إحدى المنتحلات لشخصيتها.


وكتبت شيما الحاج، "هناك رقم تليفون يتكلم على اساس اني انا، ومنتحل شخصيتي، وبتدور على الناس صحابي اللي مبكلمهمش من فتره وبتبعتلهم على الواتساب، على اساس اني انا". 


وأضافت شيما الحاج، "انا غير مسؤوله تماما عن اللي بيحصل او اي حد يكلمني يعمل ان عارفني وانا معرفهوش.. انا مبكلمش اي حد غير الناس المقربين مني اللي هما عارفني وعارفاهم واغلبهم اهلي وبكلمهم من رقم هاتفى الخاص". 


وأوضحت شيما الحاج "أنا غير مسئولة عن ما يتفعله منتحلة شخصيتى وقمت بتحرير محضر بهذه الواقعة". 

أنا غير مسئولة.. شيما الحاج تحرر محضرا لمنتحل شخصيتها.. تفاصيل
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