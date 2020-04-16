خايف ليه ها خايف ليه؟.. ميريهان حسين تشعل تويتر بفيديو جديد

نشرت الفنانة ميرهان حسين فيديو تيك توك مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام.





وظهرت ميرهان حسين بشكل كوميدي أثناء تقليدها إحدى الأغاني، معلقة علي الفيديو "خايف ليه ها خايف ليه؟".









يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة.









المسلسل بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.



