مصر تسجل تراجعا طفيفا بإصابات كورونا.. وترامب يعلن فتح تحقيق في منشأ الفيروس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر.. ضخ استثمارات ضخمة في ميناء شرق بورسعيد

50 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت خلال 24 ساعة والحصيلة ترتفع لـ 1405

السعودية تسجل نحو 500 إصابة بكورونا خلال يوم

الإمارات تسجل تسلسل جينوم كورونا

أمريكا: 11 زورقًا إيرانيًا قامت بمضايقة خطيرة لسفن أمريكية بالخليج

الولايات المتحدة تسجل 2364 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات التي تهتم بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع طفيف عن حصيلة اليوم السابق، وارتفاع عدد المتعافين إلى 553 شخصا، بينما جرى تسجيل 5 حالات وفاة.













وقالت صحيفة "الوطن" أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، وشركة قناة السويس للحاويات، أعلنتا اتفاقا للتعهد باستثمارات تزيد عن 50 مليون دولار، قالتا إنها ستسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد، حيث تشمل الاستثمارات "زيادة ارتفاع ستة أوناش لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ، لتتمكن من التعامل مع السفن العملاقة وتوفير 15 على الأقل من روافع الجسور المتنقلة بإطارات مطاطية".





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1405 حالات.





وذكرت "القبس" أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية، حققت قفزة قياسية جديدة، بتسجيل 493 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في المملكة بلغ 5862 حالة، وأنه تم تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس، وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء إلى 79 حالة وفاة.





وقالت "الراي" إن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن اكتشاف طبي هو الأول من نوعه في البلاد، حيث نجحت في تسجيل الجينوم الخاص بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل هذا التسلسل للفيروس بنجاح من مريض في دبي من قبل باحثين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.





وذكرت "الوطن" أن الجيش الأمريكي أعلن 11 زورقا تابعا للحرس الثوري الإيراني قامت بعمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن للبحرية الأمريكية في الخليج العربي، مشيرًا إلى أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي "خطيرة واستفزازية".





وأوضح الجيش أن الزوارق الإيرانية اقتربت من 6 سفن عسكرية أمريكية، كانت تقوم بعمليات مع طائرات هليكوبتر للجيش في المياه الدولية، لافتًا إلى أن الزوارق الإيرانية اقتربت في لحظة ما لمسافة 10 ياردات من السفينة "ماوي" التابعة لخفر السواحل الأمريكي.





دوليًا، نقلت "الراي" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.



