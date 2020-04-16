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رياضة

الأهلي يفاوض لاعبيه لتخفيض 25% من رواتبهم الشهرية لمواجهة أزمة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:23 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
طالبت إدارة الأهلي من الفريق الأول بخصم 25 % من رواتبهم الشهرية حتي عودة النشاط الرياضي تضامنًا مع الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة المصرية وفي العالم أجمع، ورفضت الإدارة الحمراء الضغط علي لاعبينا في أمر العقود السنوية تاركة الأمر لهم.

واعترف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بأنه تحدث مع عدد من اللاعبين لخصم نسبة من قيمة رواتبهم الشهرية حتي عودة النشاط الرياضي ، ورغم أن مدير الكرة لم يحدد النسبة لكن البعض سوف يتنازل عن 25 % من قيمة رواتبه الشهرية حتي زوال الأزمة وعودة الأمور لطبيعتها واستئناف مسابقات الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا وبدء ضخ موارد مالية للقلعة الحمراء سواء من حقوق الرعاية أو البث التليفزيونية أو من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ولا تزال المفاوضات جارية بين عبدالحفيظ وبعض لاعبي الفريق الأول خاصة أن تحدث مع السداسي الكبار وحصل علي موافقة مبدئية من بعضهم تضامنًا مع الظروف الصعبة التي تحيط بالكرة المصرية .

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