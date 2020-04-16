AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور: الجنايني يكره الزمالك.. ولن نكمل الدوري.. وعودة أحمد رفعت للفريق

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:05 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
أطلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من التصريحات أمس بشان أزمة النادي مع حمدي النقاز نجم الفريق الهارب وعن عودة للاعب الفريق المعار مرة أخرى.

أكد مرتضي منصور  أنه سيقوم بالرد  على أزمة حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق اليوم " الخميس"، في كافة الوسائل الإعلامية

وأضاف مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية "الزمالك"، أن نادي الزمالك تعرض للحكم في ثلاث قضايا خلال أسبوع واحد مشيرا إلي تعمد بعض الجهات إلي إسقاط نادي الزمالك وتابع:" عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يكره الزمالك وتحفظ على 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك بالإضافة إلي قرارات إيقاف اللاعبين "

وأتم :" قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد اللاعبين غير صحيح والزمالك لم يستكمل الدوري ".


كما طالب مرتضي منصور الجهات المختصة بفرض حظر تجوال كامل على المواطنين خلال احتفالات شم النسيم يوم الاثنين المقبل للحفاظ على المواطنين.

وأعلن مرتضي منصور عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلي صفوف الاتحاد السكندري عقب انتهاء إعاراته.

وتابع :" كارتيرون المدير الفني  للفريق طالب بعودة أحمد رفعت للأحتياج إلي خدماته خلال الفترة المقبلة.


وكان النقاز حصل أمس على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم الزمالك مبلغ مليون و250 ألف دولار لمصلحة حمدي النقاز، وطلب الزمالك ايقاف تنفيذ الحكم لحين الحصول على حيثياته والتظلم عليه خلال ١٠ أيام.

وأمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا نادي الزمالك 45 يوما لسداد مستحقات اللاعب وإلا سوف يُحرم من قيد لاعبين جدد.

وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية 4 أشهر، وهو الادعاء الذي رفضه مسؤولو الزمالك، الذين أكدوا أكثر من مرة أن اللاعب حصل على مستحقاته كاملة ومقدمة ولديهم كل المستندات التى تثبت ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهروب إلى المجهول.. أين اختفى حمدي النقاز بعد رحيله عن الزمالك؟

أخبار الزمالك.. انتصار النقاز وتغريم القلعة البيضاء مليونا و250 ألف دولار وأمير عزمي: شيكابالا اتظلم

باس رجل النادي عشان يرجع.. مرتضى منصور يفتح النار على النقاز بعد تصريحاته بشأن قرار الـ فيفا.. فيديو

من باس على رجلي لـ غرامة الفيفا.. قصة أزمة حمدي النقاز مع الزمالك كاملة

مرتضى منصور يحضّر مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. تفاصيل

أخبار الزمالك.. مفاجأة بالمستندات لـ حمدى النقاز.. رحيل أوناجم بفرمان من كارتيرون

ترشيحاتنا

مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه

في ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. سر إصابته بالشلل ومعبودته

علي معلول كلمة السر.. حمدي النقاز يكشف مفاوضات الأهلي لضمه ..فيديو

سأختار الأهلي.. كينو «الهاكر» يكشف عن حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية ..فيديو

شاهد عيان على خلية الأميرية: أحد الإرهابيين ردد «محدش ليه دعوة إحنا حوارنا مع الحكومة» ..فيديو

هل يؤثر فيروس كورونا على صحة الكلى؟.. 10 أطعمة تسبب الحصوات.. واحذر من الإفراط في تناول الإسبرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

حاسة الشم.. علامة أساسية تكشف عن الإصابة بفيروس كورونا

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر