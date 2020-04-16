مرتضى منصور: الجنايني يكره الزمالك.. ولن نكمل الدوري.. وعودة أحمد رفعت للفريق

أطلق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من التصريحات أمس بشان أزمة النادي مع حمدي النقاز نجم الفريق الهارب وعن عودة للاعب الفريق المعار مرة أخرى.

كما طالب مرتضي منصور الجهات المختصة بفرض حظر تجوال كامل على المواطنين خلال احتفالات شم النسيم يوم الاثنين المقبل للحفاظ على المواطنين.

وأتم :" قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد اللاعبين غير صحيح والزمالك لم يستكمل الدوري ".

وأضاف مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية "الزمالك"، أن نادي الزمالك تعرض للحكم في ثلاث قضايا خلال أسبوع واحد مشيرا إلي تعمد بعض الجهات إلي إسقاط نادي الزمالك وتابع:" عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يكره الزمالك وتحفظ على 10 ملايين جنيه لصالح الزمالك بالإضافة إلي قرارات إيقاف اللاعبين "

أكد مرتضي منصور أنه سيقوم بالرد على أزمة حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق اليوم " الخميس"، في كافة الوسائل الإعلامية





وكان النقاز حصل أمس على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتغريم الزمالك مبلغ مليون و250 ألف دولار لمصلحة حمدي النقاز، وطلب الزمالك ايقاف تنفيذ الحكم لحين الحصول على حيثياته والتظلم عليه خلال ١٠ أيام.





وأمهل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا نادي الزمالك 45 يوما لسداد مستحقات اللاعب وإلا سوف يُحرم من قيد لاعبين جدد.





وكان النقاز قد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية 4 أشهر، وهو الادعاء الذي رفضه مسؤولو الزمالك، الذين أكدوا أكثر من مرة أن اللاعب حصل على مستحقاته كاملة ومقدمة ولديهم كل المستندات التى تثبت ذلك.