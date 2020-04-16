في ذكرى ميلاد عمار الشريعي.. سر إصابته بالشلل ومعبودته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقى عمار الشريعى الملقب بـ أسطورة الموسيقى الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل عالقة فى أذهان المشاهدين ومحبي موسيقاه.





وصف عمار الشريعى والدته فى لقاء تليفزيونى مع الإعلامى عمرو الليثى، قائلا "إن لها صوتا "خاصا"، وكانت "بتغني كويس"، كما أكد أن قمة الأمان له هو أن تتنفس نفس الهواء الذي تنفسه، ومجرد شعوره أنها على قيد الحياة يعطيه إحساسًا لا يوصف بالأمان".









وفقد هذا الإحساس بوفاة والدته، إلا أن زوجته وابنه "مراد" عوضاه عما فقده من أمان برحيل والدته، كما وصف والدته بأنها "معبودته التي كان يقف بالعود لتغني معه أغاني محمد عبدالوهاب"، وتنصحه بألا "يتزيد" على موسيقار الأجيال.









وقال "عمار" في أحد الحوارات التليفزيونية، إنه تعلم العزف على البيانو في منزله منذ كان في الثالثة من عمره، واستطاع وقتها العزف بيد واحدة، وخصوصا جملة "يا دنيا إجري بينا"، في أغنية "اتمختري يا خيل" للفنانة ليلى مراد.









وعن وفاة والده، قال "عمار"، "والدي قال لي إنه سيسافر لمدينة سمالوط، فقررت السفر معه وتعجب من الأمر لأنني كنت لا أحب السفر، وكانت فترة الإجازة، وفي الطريق تحدثنا كثيرًا وفوجئت به يقول عاوز هوا".









وعن هذه اللحظات قال عمار الشريعي، "كنت أناجي الله، وأتحدث معه، وأقوله له خذني وطول في عمره، فهناك الكثير يحتاجونه أكثر من حاجتهم إلي".









وتابع "بعدها عشت هزة نفسية حتى تمالكت نفسي بعدها بشهرين، وكانت تصيبه نوبات شلل وضيق نفس، فوفاة والدي سببت لي صدمة لم أنسها".