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رياضة

أخبار الرياضة.. الأهلي يسعى لتعديل عقد الشناوي.. مرتضى منصور: الزمالك لن يكمل الدوري

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:


أكد الإعلامي إسلام صادق، أن إدارة النادى الأهلي تسعى إلى تعديل عقد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.


كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن رأيه بشأن تقليص اللاعبين الأجانب داخل الدوري المصري.



أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلي صفوف الاتحاد السكندري عقب انتهاء إعاراته.



نشر مؤمن زكريا، جناح النادي الأهلي السابق، رسالة حزينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي أبلغوا اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخصم 20% من قيمة راتب كل لاعب بالفريق بسبب فيروس كورونا. 




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