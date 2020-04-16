أخبار الرياضة.. الأهلي يسعى لتعديل عقد الشناوي.. مرتضى منصور: الزمالك لن يكمل الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





إسلام صادق يفجر مفاجأة عن عقد الشناوي مع الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن إدارة النادى الأهلي تسعى إلى تعديل عقد محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.





الزمالك شم نفسه.. رد قوي من إبراهيم فايق على تقليص الأجانب في الدوري.. فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن رأيه بشأن تقليص اللاعبين الأجانب داخل الدوري المصري.







مرتضى منصور يعلن عودة هذا اللاعب إلى الزمالك بموافقة كارتيرون

أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عودة أحمد رفعت لاعب الفريق المعار إلي صفوف الاتحاد السكندري عقب انتهاء إعاراته.







أفقد ابتسامتي.. رسالة حزينة من مؤمن زكريا

نشر مؤمن زكريا، جناح النادي الأهلي السابق، رسالة حزينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



الأهلي يخصم 20% من كل لاعب في مارس وأبريل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الأهلي أبلغوا اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخصم 20% من قيمة راتب كل لاعب بالفريق بسبب فيروس كورونا.















