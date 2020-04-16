"كوروناشتاين" نشاط لطلاب هندسة الأزهر عبر البث المباشر

أطلق فريق ETI بهندسة الأزهر قسم الهندسة الكهربية فعالية تحمل اسم "كوروناشتاين" أمس الأربعاء وتستمر لمدة أربعة أيام.





ويهدف الفريق إلى استمرار الفعاليات الأون لاين بالرغم من انتشار فيروس كورونا في البلاد تسهيلا على الطلاب لتأهيلهم في مجال الهندسة والقوى الكهربائية وهندسة الاتصالات.





كما تهدف الفعالية إلى خدمة وتوعية الطلبة ومساعدتهم خلال هذه الفترة العصيبة وذلك من خلال مناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع نخبة من أفضل المهندسين المتخصصين ذو خبرة بمجال العمل لتوضيح مجالات العمل المختلفة وكيفية التأهيل لها من خلال هذه الفترة.





بدوره تحدث الدكتور إبراهيم نصار، رئيس قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، عن الفرق بين الهندسة الكهربية وهندسة الاتصالات منوها أن الفرق بينهما بسيط ومجال العمل بينهما مشترك بنسبة قريبة.





كما تطرق في بث مباشر له عن المقررات والمواد الدراسية في القسم، وكذلك مجالات العمل لكل قسم.





ويشارك في الفعالية نخبة من مهندسين خريجين متخصصين وخبرة في مجالات العمل سيتم ظهورهم لايف (بث مباشر) من صفحة الفعالية على فيسبوك.



