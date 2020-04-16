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سيارات

بريليانس تقدم خدمات صيانة متنقلة لعملائها

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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أماني نوار
أكدت شركة بريليانس البافرية في مصر أنها ستقدم تجربة الصيانة المتنقلة للعملاء قريبا، حيث تقوم الشركة بإرسال عامل يقوم بالصيانة حتى باب منزل العميل، وذلك رغبة منهم في مواجهة فيروس كورونا .


والهدف من هذه التجربة هو هدم خروج العملاء من منازلهم لصيانة سياراتهم وسط هذه الظروف الحالية مع اانتشار فيروس كورونا .


 وطالبت الشركة العملاء بمتابعة زيت سياراتهم باستمرار من أجل المحافظة على محرك السيارة لأطول فترة ممكنة، حيث إن الزيت المعتمد لديها  هو زيت شبل هيلكس ألترا.


كما أعلنت الشركة أنها قامت بتعديل مواعيد العمل فيها لتكون من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا من يوم الأحد إلى يوم الخميس.


جدير بالذكر أن شركة MG  أعلنت عن تقديم خدمات مجانية مميزة للأطباء بعد مجهودهم في مكافحة انتشار كورونا، وذلك لما قدموه من تضحيات في هذه الظروف الراهنة، مؤكدة أن العروض التي توفر للأطباء تشمل صيانة مجانية دورية لسياراتهم، موضحة أن العرض يشمل الأطباء والممرضين، وذلك في إطار مساهمة MG بمواجهة أزمة كورونا.

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