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اقتصاد

لمواجهة كورونا.. غرفة الدقهلية تخصص نصف مليون جنيه لتجهيز المدينة الجامعية للعزل الصحي

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قرر مجلس إدارة غرفة الدقهلية التجارية تخصيص نصف مليون جنيه لتجهيز وتهيئة المدينة الجامعية كمكان للعزل الصحي بالمحافظة ،وتوصيل شبكة إنترنت ،وأجهزة فيديو كونفرانس .

 وأشار المهندس أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية التجارية أن  مستشفى الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة المنصوره هي اول نقطة سيتم تجهيزها من بين 33 مدينة جامعية أعلنت عنها وزيرة الصحة، والسكان الدكتورة هالة زايد. 

ولفت إلى  أن المدينة استقبلت حالات من الإسكندرية ووصل عدد الحالات بها إلي 40 حالة.

ودعا  رعب أهمية تبارى المبادرات الشعبية والتنسيق الأهلى  لدعم المستشفى لافتا أنها تحتاج لكل يد العون من أصحاب القدرات المادية أو تقديم المجهود الشعبى للمساعدة فى مواجهة تلك الجانحة.

واقترح رئيس غرفة الدقهلية الاستفادة من أساتذة الجامعة وخبرات الأطباء الاستشاريين من خلال استعداده لتجهيز المستشفى بأجهزة الطبية ومستلزمات الوقاية والعناية العلاجية  وإنترنت ليتم متابعة الحالات من خلال الفيديو كونفرانس لذويهم داخل المستشفى  وبذلك يزداد الفريق الطبي من خلال عدد الأساتذة والاستشاريين الذين سينضمون للفريق الطبى مستقبلا عبر شبكة   الفيديو كونفرانس لتبادل المعلومات العلاجية لحظة بلحظة.

يذكر ان غرفة الدقهلية التجارية تبرعت فى لوقت سابق بمستلزمات طبية ومطهرات وأدوات تعقيم بقيمة ٥ ملايين جنيها إلى المحافظة للمساهمة المجتمعية لمكافحة وباء فيروس كورونا. 

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