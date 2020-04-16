بنك أبوظبي التجاري يبدأ إجراءات شكوى جزائية ضد أفراد لهم علاقة بـ NMC

أكد بنك أبوظبي التجاري أنه بدأ بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة NMC للرعاية الصحية، موضحًا أن هذا الاجراء يأتي في إطار التزامه بالمحافظة على حقوقه.







وأضاف البنك في بيان له على سوق أبوظبي المالي، أنه يواصل تعاونه الوثيق مع الجهات المقرضة الأخرى والحارس القضائي بهدف ضمان العمليات التشغيلية واستعادة استقرار الأعمال بشكل سريع.







الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي التجاري أكد انكشافه في وقت سابق بقيمة 981 مليون دولار على ديون NMC البالغة نحو 6.6 مليار دولار.