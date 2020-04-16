أخبار الفن.. صدمة زوجة أحمد الفيشاوى.. محضر شيما الحاج.. رد قوى من أحمد فهمى على محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعرب فيه عن أسفها لسلوكيات المواطنين تجاه أزمة انتشار فيروس كورونا.





كشف المخرج ياسر سامي، عن بعض تفاصيل مسلسله "النهاية" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف المقرر عرضه في رمضان المقبل.