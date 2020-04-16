أخبار الفن.. صدمة زوجة أحمد الفيشاوى.. محضر شيما الحاج.. رد قوى من أحمد فهمى على محمد رمضان

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
نشرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى تعليقا صادما عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعرب فيه عن أسفها لسلوكيات المواطنين تجاه أزمة انتشار فيروس كورونا.
كشف المخرج ياسر سامي، عن بعض تفاصيل مسلسله "النهاية" الذي يقوم ببطولته يوسف الشريف المقرر عرضه في رمضان المقبل.
علق الفنان أحمد فهمى على أزمته مع الفنان محمد رمضان بعد توجيه انتقادات إلى الأخير في حلقة سابقة من برنامج "جمهور التالتة" مع إبراهيم فايق الأسبوع الماضي، ثم تلقى هجوما من محمد رمضان عليه، وهو ما أثار حالة من الجدل في الفترة الأخيرة.
قررت أسرة الفنان الراحل أحمد دياب، تشييع جثمانه بعد صلاة الفجر اليوم، الخميس، من دون إقامة أى مراسم جنازة أو عزاء.
قدم الفنان بيومى فؤاد اعتذاره على ضعف الأدوار التي يؤديها فى العام الواحد على الرغم من المشاركة فى عدد لا بأس به فى العام.
هاجمت الفنانة شيما الحاج، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، إحدى المنتحلات لشخصيتها.