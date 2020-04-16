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حوادث

لخلاف على الحساب.. صاحب عربة مأكولات يسكب "زيت مغلي" على طالب بسوهاج

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:09 ص
نقل مصابين
نقل مصابين
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خالد رياض

أصيب طالب بحروق بنسبة 80% بدائرة مركز اخميم بسوهاج، واتهم والده صاحب عربة مأكولات بدائرة المركز، بسكب مقلاة الزيت علي نجله لخلاف علي الحساب، وألقت الشرطة القبض علي المتهم.


كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، تلقي إخطارا يفيد ورود اشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "بسيوني قدري" 17 عاما طالب ويقيم بناحية دائرة مركز اخميم، مصابًا بحروق سلقية من الدرجات الثلاث بنسبة 80 % متفرقة بالجسم.


بالفحص وسؤال والده قدري بسيوني، 56 عاما مدرس ويقيم بذات الناحية اتهم "مدحت.ف.ج" 30 عاما صاحب عربة مأكولات ويقيم بذات الناحية بإلقاء مقلاة الزيت علي نجله المذكور مما أدي لحدوث إصابته بسبب خلاف علي قيمة المأكولات.


تم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وقرر سقوط المقلاة علي المصاب دون قصد، وتم تحرير محضر ضد المتهم لإدارته عربة طعام متنقلة بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

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