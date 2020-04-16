خلود زهران: مصر ودعت الشهيد البطل محمد الحوفى بـ جنازة مهيبة

قالت الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "هذا الصباح"، إن مصر ودعت أحد أبنائها الشهداء الأبرار المقدم محمد الحوفى أمس، الأربعاء، فى مشهد مهيب بمشاركة قيادات وزارة الداخلية، وعائلته، وأبناء محافظته بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.











وأضافت الإعلامية خلود زهران، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح"، اليوم الخميس، أن جميع أبناء الشعب المصرى فخورون مرفوعو الرأس بجميع تضحيات أبناء الشرطة والجيش الذين يضحون بالنفيس والغالى لصد أى عدوان إرهابى ضد وطنهم.









وأشارت إلى أ ن الشهيد البطل محمد فوزى الحوفى أصبح شهيدا جديدا سجل اسمه بأحرف من نور وبكل شرف واعتزاز.









وأوضحت أن الشهيد البطل كان وحيد والديه وله أخوات بنات، لافتة إلى أنه تزوج عام 2012 وأنجب مريم وخديجة.







