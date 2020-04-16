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أخبار العالم

بعد الاقتراب من 13000 إصابة بـ كورونا.. إسرائيل تتجه لتعليق الإغلاق الكامل

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:06 ص
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
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سمر صالح
أعلنت وسائل الإعلام العبرية اليوم الخميس، أن حكومة إسرائيل تبحث تعليق الإغلاق الكامل ورفع متدرج للقيود على 3 مراحل وذلك بعد الاقتراب من تسجيل 13 ألف إصابة بـ كورونا.


وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل صباح يوم الخميس، بعد تسجيل حالات جديدة.


وأفادت بارتفاع عدد الوفيات من كورونا في "إسرائيل" إلى 140 بعد وفاة مسن إسرائيلي يبلغ من العمر 80 عامًا.


وكانت الصحة الإسرائيلية، أعلنت مساء يوم الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 12591 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 180 بحالة خطيرة.

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