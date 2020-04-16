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منوعات

جوجل يدعم الطهاة في المطاعم لأهمية دورهم في أزمة كورونا.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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مريم صليب
ثمن محرك البحث العالمي "جوجل" جهود صانعي الطعام في كل مكان بالعالم، الذين اعتبرهم المحرك من أهم العناصر بمعركة كورونا التي يواجهها سكان العالم كله.

وغير جوجل آخر حرفين في اسمه google، لتتحول إلى فرن ويقف أمامه أحد الطهاة ويعد الطعام في أطباق ويجهزه ليتناوله شخص ما، في إشارة واضحة للجهود المبذولة من هؤلاء الأشخاص في حماية البشر من الخروج من المنزل، وتعرض حياتهم لخطر الإصابة بالفيروس. 

جدير بالذكر أن "جوجل" يقدم رسائل واضحة للعالم من خلال تغييرات في شكل كلمة جوجل ليعبر عن شكر لفئة معينة أو توعية أو حتى احتفال بشخصية بارزة أو ذكرى مهمة في تاريخ البشرية. 

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم تجاوز الـ 2 مليون مصاب، وتعتبر قارة أوروبا والصين أكبر بؤرة للوباء في الوقت الحالي.
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