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رياضة

بوسكيتس: من الصعب عودة الليجا.. وصلنا الى الذروة

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:15 ص
صدى البلد
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نور عادل
يرى سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط برشلونة، صعوبة كبيرة في إمكانية استئناف الموسم مرة أخرى، في ظل تفشي وباء كورونا.

وقال بوسكيتس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لحسن الحظ لدي في منزلي حديقة، ويمكنني القيام ببعض التدريبات بالكرة".

وأضاف: "عودة الليجا؟ أعتقد أنه سيكون من الصعب استئناف المسابقة مرة أخرى".

وتابع: "أرى أن هناك مبالغة بالتركيز على اللعب حتى نهاية الموسم، ولا أعتقد أنه يمكن القيام بذلك".

وأردف: "في البداية تابعت الأخبار لكي أرى كيف تطورت الأمور، والآن يبدو أننا وصلنا إلى الذروة، وفي انتظار أخبار سارة قريبًا، واستكمال الموسم سيكون صعبًا بسبب السفر والتجمع معًا، حيث ستكون المشكلة".

واختتم: "أطفالي يذهبون إلى الفراش في التاسعة ليلًا، وأنا بعد السفر كثيرًا في السنوات الماضية، من الجيد مشاركة هذا الوقت معهم".
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