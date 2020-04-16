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أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني: نقترب من ذروة انتشار فيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:09 ص
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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قسم الخارجي
حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن البلاد على وشك الوصول إلى ذروة انتشار فيروس كورونا.

وكان كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة كريس ويتتي، قد حذر أيضًا أمس من أن البلاد تقترب من ذروة انتشار فيروس كورونا الفتاك بعد ازدياد أعداد الإصابات الجديدة والوفيات بشكل جعل منحنى معدل تفشي الوباء يتصاعد بعد ان كان يسير في وضع أفقي.



وقال ويتني وفقا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأربعاء، نقلا عن كلامه في مؤتمر صحفي، إن من المتوقع زيادة في أعداد الوفيات في الأيام القادمة، ومن المحتمل أن تكون المملكة المتحدة قريبة من ذروة انتشار وباء فيروس كورونا - ولكن يلزم رفع درجات التأمين.

وأضاف "رأينا أنه من المحتمل أن يصل الوباء إلى الذروة بشكل عام" مشيرا إلى أن الأمر سيكون أكثر وضوحا بعد عطلة نهاية أسبوع وعلى مدى الأيام الأربعة المقبلة.

وأضاف: "للأسف نعتقد أن أعدادًا كبيرة من الوفيات ستستمر".
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