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2 مليون حالة إصابة بـ كورونا حول العالم.. وكندا تشهد ذروة في عدد الإصابات.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:25 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم

قالت الإعلامية هند النعساني، إن فيروس كورونا المستجد يواصل حصد الأرواح في جميع دول العالم، حيث تخطى عدد الإصابات به في مختلف دول العالم 2 مليون حالة إصابة، وبلغ عدد الوفيات ما يزيد على 134 ألفا. 


وأضافت النعساني خلال حديثها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن التطورات الأهم لعدد إصابات كورونا خرجت من الولايات المتحدة التي سجلت حصيدة يومية جديدة للإصابات بالفيروس بلغ عددها 2300 حالة، لافتة إلى أنه رقم لم يتحقق في أي بلد في العالم. 


وأشارت إلى أنه على الرغم من الأرقام الكبيرة لكورونا بأمريكا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجح أن بلاده اجتازت ذروة تفشي الوباء، مضيفة أنه سيعلن عن التوجيهات التى ستحكم عملية الاقتصاد في العالم.


وأكدت أن ترامب ذكر أنه سيعيد فتح بعض الولايات قبل غيرها، مشيرة إلى أن الرئيس الكندى كشف أن الإغلاق العام فى بلاده يستمر لأسابيع كثيرة بسبب ما فعلته كورونا بالبلاد.


وتابعت ان من المحتمل أن تشهد كندا ذروة أخرى فى أعداد الإصابة بالفيروس وأن إعادة تشغيل الشركات بتطلب إجراءات سريعة، بالإضافة إلى أن فرنسا شهدت تطورا غير مسبوق من الوباء تمثل فى تراجع عدد المصابين بالمستشفيات الفرنسية، حيث أنه بات أقل من 513، بفضل خروج عدد كبير من المرضى، أما هولندا فكشفت أن عدد الإصابات زاد بنسبة 743 حالة ليرتفع الإجمالي إلى 28133 حالة.

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