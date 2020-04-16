المانيا تراهن على عودة النشاط الرياضي يوم 31 اغسطس

وأعلنت المستشارة أنجيلا ميركل أن التجمعات الرياضية والفنية والحفلات ستظل محظورة حتى يوم 31 أغسطس المقبل لأنها تساهم بشكل كبير في انتقال الفيروس المستجد .





ويبقي خيار إقامة مباريات الدورى الالماني بدون جمهور ضمن الإجراءات التي سيتم على أساسها استكمال مسابقة الدورى حتى يكون هناك عائد مادي كبير من البث التلفيزيوني خلال الجولات التسع المتبقية لتجنب الأزمة الاقتصادية للأندية .





وينتظر الاتحاد الالماني لكرة القدم الضوء الأخضر لعودة النشاط والحياة الى اللعبة الأشهر في العالم وكانت بعض الفرق عادت الي التدريبات في مجموعات صغيرة استعدادا لعودة البطولة .





جدير بالذكر أن ألمانيا قررت تخفيف إجراءات العزل وفتح بعض المحالات التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع علي ان تعود المدارس اعتبارا من يوم 4 مايو المقبل .