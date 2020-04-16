مراسل صدى البلد: عودة محتملة لمباريات كرة القدم في أوروبا 15 مايو بدون جمهور

قال مجدى يوسف، مراسل صدى البلد ببروسكل: إن مؤشرات عدد حالات الإصابة بكورونا فى أوروبا إيجابية، بما يطمئن لاتخاذ قرارت إيجابية أيضا.





وأضاف "يوسف" برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن ألمانيا بدأت بفتح بعض المحلات الأغذية من يوم السبت، موضحا أن المدارس بها ستبدأ يوم أربعة مايو ومحلات مواد البناء والمواد الزراعية.





وأشار إلى أن فرنسا قررت فتح المدارس يوم 18 مايو، لافتا إلى أن بعض المحلات سيتم فتحها بها أيضا.





وأوضح أنه كان هناك اجتماع للمجلس الوطنى البارحة والذى قرروا فتح المحلات الخاصة ببيع مواد البناء بدءا من يوم السبت القادم، بالإضافة إلى أدوات السباكة، مع استمرار فترة الحظر حتى يوم 3 مايو.





وتابع أن هناك آخر ببلجيكا لمجلس الأمن الوطنى يوم الجمعة، لاتخاذ قرار عودة المدارس يوم 4 مايو أو تأجيلها حتى 11 مايو، مضيفا إلى أنها قررت إلغاء امتحانات المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، أما الجامعات سيتم امتحانهم عبر الأون لاين.





وأكد أن هناك إشارات إيجابية، مشيرا إلى أن جميع المؤتمرات الصحفية الكبيرة تم إلغائها حتى 31 من شهر 8، بالإضافة إلى التجمعات الكبيرة من رياضة ومباريات من المحتمل أنها ستعود فى 15 مايو، ولك بدون جمهور.