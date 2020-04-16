مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بـتمويل 40.8 مليون جنيه .. خطة لإلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة بهذه المدارس.. وتدريب أكثر من 3 آلاف من معلميها وإدارييها بحلول 2030

* طارق شوقي : نسعى لتخريج شباب مؤهلين لسوق العمل المحلي والعالمي
* وزيرة التعاون الدولى: المشروع يساهم فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة
وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.
وقام بالتوقيع كل من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، وذلك في ظل تكاتف كل من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
وأعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي اختاره بالتحديد لما له من دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهم، مشيرًا إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وإلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالتعاون المصري الإيطالي والذى يتنوع بين التعاون الثنائى والبرنامج المصرى الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وبرنامج الاستيراد السلعى الإيطالي، ويتركز التعاون على عدة قطاعات أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، والتعليم والبعد الاجتماعي، وقطاعات الزراعة والتراث الحضاري والبيئة، مشيرة إلى أهمية هذا المشروع فى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بتوفير التعليم الجيد.
ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تطوير التعليم الفنى وتوفير خريجين فنيين محترفين علي أيدي خبراء من إيطاليا، وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس.
كما يهدف إلى إعداد كوادر من المعلمين والإداريين وتدريب فريق العمل فى كافة نماذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفني لفريق العمل؛ حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي 2019/2018، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر، بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة في مصر.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.
ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.
مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وأوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.
طبيعة مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وقال مجاهد إن المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.
وأضاف أنه تتم مراعاة تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق نظام التقييم القائم على الجدارات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات بشكل متكامل ومتداخل ليكون جدير بممارسة مهام معينة عن طريق تقويم الأداء العام للطالب؛ وذلك للوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلي معايير الجودة العالمية.
وقالت حبيبة عز إن الوزارة تعطي فرصًا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم.
موعد التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لعام 2020/2021
وأضافت أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للطلاب على البوابة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال شهري يونيو ويوليو، ويجب على المتقدمين الالتزام بالأوراق التي سيقرها الإعلان مثل الملف الخاص الذي يضم صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2020/2021، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، بالإضافة إلى صورة شهادة الميلاد، و2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وصورة بطاقة ولى الأمر، وتسليمه بمقر المدرسة المراد التقديم إليها في الفترة التي سيتم تحديدها بالإعلان، وأنه يجب على المتقدمين اجتياز الاختبارات التي ستضعها الوزارة فى اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات، والمقابلات الشخصية التي ستعقد بمقر كل المدرسة.
خريطة أماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم تشغيلها حتى الآن
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم افتتحت مدرستين بالعام الدراسي 2019/2018، هي أولا: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتتخصص المدرسة بمجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي، ثانيًا: مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركتي الماكو وإيجيترافو، وثالثًا: مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، بالشراكة مع مجموعة شركات طلعت مصطفى وأكاديمية ناس.
وفيما يتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019/2020، افتتحت الوزارة 8 مدارس أخرى، ففي محافظة القاهرة، أولًا: مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتبع نظام مدارس p- tech العالمية، وذلك بالشراكة مع شركة IBM ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والإجتماعية، وثانيًا: مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة "مصر الخير"، والتي تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وثالثًا: مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية، ورابعًا: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات، وخامسًا: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، وسادسََا: مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة)، وسابعًا: مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بالشراكة مع مؤسسة آل السويدي للتنمية، وثامنًا: مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد بمحافظة القليوبية.