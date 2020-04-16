أستاذ طب وقائي: الأسبوع القادم فاصل فى انتشار فيروس كورونا ونتوقع زيادة المصابين.. فيديو

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إنه يجب تجنب التجمعات وعدم التواجد فى مناطق مزدحمة نهائيًا، لأنها نقطة فارقة، مؤكدًا أن الأسبوع القادم هو أسبوع فاصل فى انتشار وباء فيروس كورونا.









وأضاف أستاذ الطب الوقائى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " "، أن الأسبوع القادم هو عنق الزجاجة فى تاريخ انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أعداد المرضى المصابين فى مصر مطمئن جدًا ولم يخرج عن المألوف ولم تزيد بشكل كبير، لذلك الأطباء والمتخصصين يقولون أننا فى عنق الزجاجة أو أن الاسبوع فارق منذ عدة أسابيع لن انتشار الفيروس يسير على وتيرة واحدة.





وأوضح أن فيروس كورونا ينتشر ولذلك على المصريين الالتزام للخروج من الأزمة واتباع الإجراءات الوقائية المتبعة والابتعاد عن التجمعات والزحام، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يسجل الأسبوع القادم عدد حالات إصابة بفيروس كورونا أكبر من الأسابيع الماضية.





وأشار إلى أن كل أسبوع نكون خائفين من معدلات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن نسب الوفيات فى مصر لا تقل ولكنها تحتاج للمتابعة، حيث أن نسب الوفيات فى مصر 7.1 بينما فى العالم كله 6.1، ويرجع ذلك لتأخر المصابين للجوء للمستشفيات.





وتابع أن نسب الشفاء فى مصر فى المتوسط العالمى، ولكننا نحتاج للتركيز عليها لكي تزيد، مؤكدًا أنه هناك إقبال شديد من المواطنين على الخط الساخن 105 للتواصل مع وزارة الصحة ومعرفة معلومات أكثر عن فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19.