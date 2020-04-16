مجدي عبد الغني ينتقد الزمالك: فشل في قضيته مع حمدي النقاز

انتقد مجدي عبد الغني، عضو اتحاد الكرة السابق، إدارة نادي الزمالك، وذلك بسبب قضية حمدي النقاز، والتي أدان فيها الاتحاد الدولي نادي الزمالك.





وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات تلفزيونية على أن نادي الزمالك فشل في التعامل مع قضية التونسي حمدي النقاز، وهو ما أثبته الاتحاد الدولي.





وأضاف مجدي عبدالغني أن سبب خسارة نادي الزمالك قضيته أمام حمدي النقاز هو تعامله مع القضية بشكل به شيء من الكبرياء.





وتلقى نادي الزمالك أمس الأربعاء خطاب من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بتفاصيل الحكم الصادر ضد القلعة البيضاء في قضية التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق.





وتضمن الخطاب الذي جاء على 4 ورقات أحقية حصول حمدي النقاز على مبلغ مليون و300 ألف دولار وهم باقي مستحقاته لدى نادي الزمالك، والباقي غرامة على الفريق الأبيض.





وطبقًا للخطاب الوارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فان حيثيات الحكم أكدت أن دعوة الدولي التونسي قبلت، وأن الزمالك عليه أن يدفع إلى حمدي النقاز المتبقي من عقده مع الفريق الأبيض بقيمة 286.016 دولار.





كما جاء في الخطاب الزام الاتحاد الدولي الزمالك بدفع تعويض بأكثر من مليون دولار أمريكي، وذلك تعويض اللاعب على إخلال تعاقده مع اللاعب، بالإضافة إلى رفض أي مطلب آخر من حمدي النقاز.



