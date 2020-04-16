AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زيادة 50 جنيها وإضافة فئات جديدة.. النواب يطالب بتغيير شكل الدعم على بطاقات التموين

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:56 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة زيادة مخصصات وحصة الفرد من على بطاقة التموين، لاسيما مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، خاصة على العمالة غير المنتظمة، حيث طالب عدد منهم بضرورة زيادتة حصة الفرد إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيه، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من العمالة غير المنتظمة، وهو ما يشير إلى احتمالية في تغير شكل الدعم بعد أزمة فيروس كوونا.

يؤكد هذا الأمر، فيما يخص توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التي قال فيها إن إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية بعد التأكد من أحقيتهم، مضيفا أنه سيتم استخراج بطاقات للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم.

 

 وفيما يخص حصة الفرد، فقد أكد النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه كان من المقرر مناقشة زيادة الدعم على البطاقات التموينية ومعاش "تكافل وكرامة" بداية شهر مارس الماضي لولا تأجيل الجلسات للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف النائب عمرو الجوهري، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تقدم بطلب للمناقشة حول زيادة الدعم على البطاقة التموينية إلى 100 جنيه بدلا من 50 جنيها، إضافة إلى زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 600 جنيه.

 

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن زيادة دعم الفرد في البطاقات التموينية إلى 100 جنيه سوف يكون بتكلفة 18 مليار جنيه، كما أن زيادة معاش تكافل وكرامة إلى 600 جنيه بدلا من 400 جنيه، سوف يكلف الموازنة 4 مليارات جنيه.

 

وصرح عضو مجلس النواب بأنه من المقرر مناقشة الحكومة في هذه الزيادة التي تعد ضرورة ملحة، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا.


وذكر النائب عمرو الجوهري أن ارتفاع مستوى المعيشة، يجبر الحكومة على زيادة دعم الأفراد، خاصة وأنه تم تنقية البطاقات التموينية وتقلصت التكاليف نتيجة حذف كثير من البطاقات، ومن ثم يجب أن يتم توجيه تلك المخصصات المتوفرة لدعم الفئات المستحقة.

 

هذه المطالب تزايدت بعد أزمة فيروس كورونا، وأكد نواب المجلس ضرورة زيادة دعم الفرد على البطاقات التموينية، بسبب الظروف الصعبة التي أصبح يعاني منا جميع المواطنين، حيث أكد النائب ياسر عمر ضرورة زيادة دعم الفرد على بطاقات التموين إلى 100 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو مدكور: إصدار 100 ألف بطاقة تموين جديدة لأسر تكافل وكرامة

اقتراح برلماني.. زيادة بطاقات التموين ومعاش تكافل وكرامة بسبب كورونا .. تفاصيل

البرلمان يرجئ قرارا بزيادة 100 جنيه على بطاقات التموين و600 لـ تكافل وكرامة

هل يؤثر إضافة عمال اليومية لمنظومة التموين على المستفيدين حاليا؟.. البرلمان يجيب

لمواجهة تداعيات كورونا.. برلماني يطالب بزيادة بطاقات التموين 50 جنيها

إضافة العمالة غير المنتظمة للتموين.. البرلمان يؤيد تصريحات المصيلحي: لن تؤثر على الأسر الحالية.. ومطالب بإضافة المواليد الجدد وزيادة الدعم 50 جنيها

ترشيحاتنا

مصاب بكورونا يعثر على 8 ملايين دولار فجأة في حسابه

10 فوائد لتناول ورق الغار لمدة شهر

قصة طبيب سعودي تعافى من كورونا وتبرع بالأجسام المضادة لمحاربة الوباء

أخبار الفن.. صدمة زوجة أحمد الفيشاوى.. محضر شيما الحاج.. رد قوى من أحمد فهمى على محمد رمضان

الطيور تتنبأ.. سوريا ولبنان بصدد مواجهة زلزال مدمر وتسونامي

أستاذ طب وقائي: الأسبوع القادم فاصل فى انتشار فيروس كورونا ونتوقع زيادة المصابين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا

بالأبيض والأسود.. شاهد أروى تتألق بإطلالة أنيقة

دراسة تؤكد: التبرع بالدم علاج فعال لـ فيروس كورونا