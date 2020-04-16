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محافظات

مياه الغربية تنفذ حملة لتطهير وتعقيم شوارع طنطا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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منار نور
تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، حملة تطهير وتعقيم شوارع مدينة طنطا التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، فى إطار إجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وبحسب بيان، أثنى محافظ الغربية على مجهودات شركة مياه الغربية أثناء جولته التى تفقد خلالها ميادين السيد البدوى والمحطة وبعض المناطق الشعبية والكفور القبلية، مؤكدا حرص المحافظة والشركة على خدمة المواطن. 

من جانبه أكد المهندس عادل عطية سعد، رئيس مجلس ادارة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن حملة التطهير والتعقيم تستهدف الشوارع والميادين بطنطا العاصمة.

ويشترك في الحملة قيادات الشركة حيث سيتم الاستعانة بجميع سيارات الفرع لرش وتطهير ميادين السيد البدوى والمحطة والمناطق الشعبية والكفور القبليه، من خلال الدفع بـ6 سيارات مجهزة بخزانات وأجهزة رش للمواد المعقمة. 

وذكر أن مجابهة هذا الفيروس تتطلب منا جميعا التكاتف للقضاء عليه والتوعية بخطورة التجمعات وضرورة التطهير والتعقيم والبعد عن التجمعات، مشيرًا إلى أن الحملة تأتي في إطار المسئولية المجتمعية للشركة، وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للمشاركة الفعالة فى حملات التعقيم التى تنفذها الدولة واستخدام كافة الوسائل المتاحة للحد من انتشار الفيروس.
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