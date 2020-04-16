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تعليم

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس تنعي شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حسن غنيمة

نعت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة السويس، اليوم ببالغ الحزن والاسى شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي _ بجهاز الأمن الوطني، الذي استشهد أمس على يد شرزمة من أعداء الإنسانية ، أثناء قيامه بواجبه الوطني في الدفاع عن آمن الوطن.

وأكدت الأسرة في بيانها الصادر اليوم، أن إحباط قوات الشرطة لمخططات التنظيمات الإرهابية، يعكس مدي يقظة أبطال الشرطة في التصدي للجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية ومخططاتها لنشر الخراب في كل مكان .

من جهته أشاد الدكتور علاء يونس، رائد الأسرة ببطولات وتضحيات أبطال أجهزة الشرطة وبالضربات الناجحة والمتلاحقة للقوات المسلحة والشرطة في مواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر العنف والدمار والتخريب.

وتوجه  بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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