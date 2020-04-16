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محافظات

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير مستشفيات الشرقية.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود المبذولة من القوات المسلحه المصريه لدعم المنظومة الطبية وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لقيام الجيش الأبيض بأداء مهامه الوطنيه وعلاج المصابين بكورونا.

 وذلك من خلال ما يقوم به الجيش المصري  من أعمال تطهير وتعقيم للمنشأت الطبية والتعامل في ذلك  بكل الحزم والصرامة وكأنه في مهمه قتاليه.


وأكد محافظ الشرقيه أن الخروج من الأزمات وتخطيها لن يتم إلا بتضافر الجهود والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية التي  تدفع بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ ، على حياه المواطنين  وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


ومن جانبه أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء  بضرورة تكثيف أعمال النظافة والتطهير لكافة المناطق وكذلك المنشآت  الصحية  بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء خاصة في توقيت الحظر من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحًا ،  قام رجال القوات المسلحه بالتعاون مع  رجال مديرية الصحة بالشرقيه مساء امس  بأعمال تطهير منافذ تقديم الخدمة الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية وحميات الزقازيق  فضلًا عن القيام بتطهير  معمل الزقازيق الإقليمي المشترك.


أضاف وكيل الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن ملحمة الجهود الوطنية  المبذولة والتدابير الوقائية  والاحترازية  التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كوفيد ١٩.


قدم محافظ الشرقية الشكر لرجال القوات المسلحة البواسل باعتبارهم  القوة الداعمة للدولة المصرية وجموع المواطنين في السلم والحرب.

للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير مستشفيات الشرقية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير مستشفيات الشرقية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير مستشفيات الشرقية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير مستشفيات الشرقية.. صور
للوقاية من كورونا.. تعقيم وتطهير مستشفيات الشرقية.. صور
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