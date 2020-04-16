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أخبار العالم

هآرتس: الجيش الإسرائيلي عاجز أمام وباء كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:12 ص
هارتس: الجيش الاسرائيلي
هارتس: الجيش الاسرائيلي عاجز أمام ازمة كورونا
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سمر صالح
قالت مصادر امنية اسرائيلية لصحيفة "هآرتس" العبرية إن سلطة الطوارئ الوطنية موجودة بشكل أساسي على الورق، وأن قيادة الجبهة الداخلية ليس لديها أدوات لإدارة أزمة مدنية، وأن النظام الأمني ​​لم يكن مستعدًا للفيروس ولكن فقط للحرب. 

وتم إجراء عدد قليل من الفحوصات حول ما إذا كان المنحنى ضيقًا بما فيه الكفاية ومتى ستخرج إسرائيل من الإغلاق وبأي طريقة ، ومع ذلك ، فإن المحادثات التي أجرتها صحيفة هآرتس مع عدد من الأطراف المعنية في الموضوع تظهر صورة أن هيئة الطواريء ليس لديها ميزانيات أو وسائل لإدارة التحركات ، بل إن الجيش الإسرائيلي - بعبارة أخرى ، قيادة الجبهة الداخلية - محدود بشكل خاص في هذا المجال.. على الرغم من أن لديها قدرات لوجستية للمساعدة في نقل الغذاء والمعدات والأشخاص من مكان إلى آخر ، إلا أنها ليست قادرة على اتخاذ قرارات بشأن السكان المدنيين. 

وقال مسؤول سابق في جهاز الأمن الإسرائيلي للصحيفة، إنه "لا يوجد شيء اسمه سلطة الطوارئ القومية. كانت هناك محاولة لإقامتها وفشلت. فالجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن فعلت أي شيء من أجل تفكيك سلطة الطوارئ القومية وسحب الصلاحيات والميزانيات منها. هذه جريمة". وأضاف المسؤول نفسه أنه "لم تكن هناك رغبة لدى الجيش الإسرائيلي بإقامة هيئة أخرى في جهاز الأمن وينصاع لإمرتها في حالات معينة".

وقال ليف – ران، الذي يحمل رتبة عقيد ويخدم في قوات الاحتياط لقيادة الجبهة الداخلية، إنه "لا توجد اليوم قوات جبهة داخلية بشكل حقيق. توجد فرق وألوية عسكرية مقاتلة، تُحوّل جنودها إلى قوات قيادة الجبهة الداخلية، ومن دون خبرة مهنية وتوجيه ومفهوم طوارئ".
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