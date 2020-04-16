1.6 مليار دولار صادرات مصر من السلع الهندسية خلال 8 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري لتسجل نحو 1.618 مليار دولار في مقابل 1.472 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2018/2019 بنمو قدره 10%.





وأوضحت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، ارتفاع صادرات القطاع خلال فبراير الماضي بنحو 8% لتبلغ 197.3 مليون دولار، في مقابل 182 مليون دولار خلال فبراير 2019.





ولفت التقرير إلى أهم القطاعات التي حققت نموا خلال تلك الفترة ” أجهزة كهربائية، مكونات سيارات، كابلات، ادوات مائدة ومطبخ، ومنتجات تشغيل المعادن”.



