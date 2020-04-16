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اقتصاد

1.6 مليار دولار صادرات مصر من السلع الهندسية خلال 8 أشهر

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ارتفعت صادرات مصر من السلع الهندسية والإلكترونية خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري لتسجل نحو 1.618 مليار دولار في مقابل 1.472 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2018/2019 بنمو قدره 10%.


وأوضحت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، ارتفاع صادرات القطاع خلال فبراير الماضي بنحو 8% لتبلغ 197.3 مليون دولار، في مقابل 182 مليون دولار خلال فبراير 2019.


ولفت التقرير إلى  أهم القطاعات التي حققت نموا خلال تلك الفترة ” أجهزة كهربائية، مكونات سيارات، كابلات، ادوات مائدة ومطبخ، ومنتجات تشغيل المعادن”.

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