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اقتصاد

الكويت تخفض أسعار الخام لمشتري آسيا

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:03 ص
صدى البلد
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رويترز

أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لثلاث درجات من الخام تبيعها إلى آسيا في مايو.


وحددت الكويت سعر خام التصدير الكويتي لشهر مايو عند 7.80 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي انخفاضا 3.15 دولار عن الشهر السابق.


وحددت سعر البيع الرسمي للخام الخفيف الممتاز لشهر مايو عند 7.60 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي انخفاضا 4.50 دولار عن الشهر السابق.


وتحدد سعر البيع الرسمي لخام الخفجي عند 7.80 دولار للبرميل دون متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة وخام دبي على بلاتس بانخفاض 3.05 دولار.


ويأتي تقليص سعر البيع الرسمي للكويت بعد أن خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار البيع لآسيا في مايو.

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