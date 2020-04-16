ديكلان وولش يغادر منصب مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة

أعلنت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء، عن أن مدير مكتبها بالقاهرة ديكلان وولش سيترك منصبه خلال الصيف المقبل، ليتولى منصب كبير مراسلي الصحيفة بأفريقيا.





وتولى وولش إدارة مكتب نيويورك تايمز في القاهرة منذ ديسمبر 2015، خلفا لديفيد كيركباتريك. ولم تعلن الصحيفة بعد عن المرشح لخلافة وولش في القاهرة.





وكتب مايكل سلاكمان مسؤول القسم الدولي ولوري جودستين وجريج وينتر المحرران بالجريدة، مذكرة جاء فيها أن ديكلان والش رئيس مكتب الجريدة بالقاهرة سيتولى منصب كبير مراسلي الصحيفة بأفريقيا، و هذا الدور الجديد المصمم لرفع تغطيتنا وتعميق التزامنا تجاه القارة.



وذكروا أنه ولطالما كانت إفريقيا في مركز اهتمام The Times لتغطية العالم. والآن ، لرفع مستوى تغطيتنا وتعميق التزامنا تجاه القارة ، نقوم للمرة الأولى بتعيين كبير مراسلي إفريقيا.



وأشاروا ألى أن ديكلان في منصبه الجديد ، سينضم إلى فريقهم المتميز من المراسلين في نيروبي وداكار وجوهانسبرج للإبلاغ عن القصص التي تعبر الحدود وتوحد القارة والعالم مثل تغير المناخ، ودور التكنولوجيا في إدارة عيشنا وعملنا، وعدم المساواة في الدخل، والهجرة، وبطبيعة الحال، تأثير جائحة فيروس كورونا.



ديكلان بدأ حياته المهنية في قسم المراسلين الأجانب في عام 1999 كموظف مستقل مقره في نيروبي، وبقي هناك لمدة خمس سنوات ، وأخيرًا قدم تقارير من 24 دولة عبر القارة. وخلال تلك الفترة كتب قصته الأولى للتايمز - ليس للصفحات الدولية ولكن للرياضة - عن لاعب كرة السلة السوداني والدوري الأمريكي و N.B.A. السابق نجم مانوت بول.



واتخذ ديكلان جولة في الولايات المتحدة في عام 2016 وكتب سلسلة مقالات عن الانتخابات الأمريكية مكتوبة من وجهة نظر مراسل أجنبي. في عام 2017.



ولد ديكلان في بالينا ، غرب أيرلندا ، ودرس التجارة الدولية في جامعة دبلن ، والصحافة في جامعة دبلن سيتي. خلال سنته الأولى في The Business Post ، حصل على جائزة الصحافة الوطنية لتغطيته للشباب الذين لا مأوى لهم. يتحدث الفرنسية والأيرلندية بطلاقة ، بالإضافة إلى بعض الأردية والسواحيلية والعربية.



جاء إلى التايمز في 2011 من صحيفة الجارديان عقب طرده من باكستان في 2013 بسبب ما وصفته الحكومة الباكستانية بـ "الأنشطة غير المرغوب فيها". واصل تغطية باكستان من لندن.