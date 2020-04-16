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محافظات

بكراسي متباعدة لمواجهة كورونا.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تشهد بنوك التنمية والائتمان الزراعي ومكاتب البريد بمحافظة كفر الشيخ، الخميس، انتظامًا في صرف منحة القوى العاملة للعمالة المستحقة غير المنتظمة والتي تأثرت وتوقفت أعمالها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وظهرت مبادرات شبابية في بعض القرى والمدن، خاصة أمام منافذ الصرف في بنوك التنمية ومكاتب البريد، من خلال تنظيم دخول المواطنين المستحقين لصرف منحة القوى العاملة، ووضع كراسٍ متباعدة للجلوس عليها، لمنع انتشار فيروس كورونا، وحرصًا على صحة المواطنين. 

ودفعت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، ورئيس جمعية سيدات المستقبل بفوه، بمجموعة شبابية من أعضاء الجمعية، تُساهم في تنظيم جلوس المواطنين أثناء فترة الانتظار، وتسهيل عملية الصرف للمواطنين، ووضع المواد المطهرة كالكحول على أيدي المواطنين قبل دخول مكتب البريد للصرف. 

ومن جانبه، تابع، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انتظام صرف المنحة المقدمة للمستحقين من العمالة غير منتظمة، بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والإئتمان الزراعى بالمحافظة، وسط إجراءات وتدابير احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
بكراسي متباعدة لمواجهة كورونا.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ.. صور
بكراسي متباعدة لمواجهة كورونا.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ.. صور
بكراسي متباعدة لمواجهة كورونا.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ.. صور
بكراسي متباعدة لمواجهة كورونا.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ.. صور
بكراسي متباعدة لمواجهة كورونا.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ.. صور
بكراسي متباعدة لمواجهة كورونا.. انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة في كفر الشيخ.. صور
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