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توك شو

قتلى وجرحى بين صفوف الاحتلال التركي بانفجار آلية ملغومة بريف رأس العين في سوريا

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:47 ص
انفجار
انفجار
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شيرين عادل
أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها، بوقوع قتلى ومصابين بين صفوف الاحتلال التركى في انفجار آلية ملغومة بريف رأس العين بسوريا.


ويخوض الجيش  الليبي أيضًا حربًا ضد الجيش التركى بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية، وهو ما صرح به أمس، الأربعاء، اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي.


وأكد المسماري أن مطارات تركيا ما زالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، لافتًا إلى أن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية فى ليبيا.
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