قتلى وجرحى بين صفوف الاحتلال التركي بانفجار آلية ملغومة بريف رأس العين في سوريا

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها، بوقوع قتلى ومصابين بين صفوف الاحتلال التركى في انفجار آلية ملغومة بريف رأس العين بسوريا.



ويخوض الجيش الليبي أيضًا حربًا ضد الجيش التركى بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية، وهو ما صرح به أمس، الأربعاء، اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي.







