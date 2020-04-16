آمن_بالبيت يتصدر تويتر.. ومغردون خليكوا بالبيت ليرفع الله البلاء

#آمن_بالبيت المرتبة الأولى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وذلك بعد زيادة عدد الإصابات فى مصر بفيروس كورونا المستجد، وعدم التزام بعد المواطنين بتعليمات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

فيما جاءت التغريدات كالتالى:

-الساعات القادمة تسمعون بمايسركم إذا بقيتم فى منازلكم ، #آمن_بالبيت.





Stay connected. Stay fit. Stay safe.

Stay #HealthyAtHome ! #آمن_بالبيت.





-إلتزموا منازلكم لنخرج من هذه الأزمة جميعًا #آمن_بالبيت.





يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أمس الأربعاء أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.



